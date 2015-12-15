Бесплатный каток заработал в парке "Останкино"

Фото: m24.ru

В парке "Останкино" заработал бесплатный каток с искусственным льдом, теплой раздевалкой, буфетом и теннисными столами, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Общая площадь катка с инфраструктурой составляет 2,45 тысячи квадратных метров, а площадь его ледовой поверхности – 1,74 тысячи квадратных метров.

Кататься на катке "Останкино" в одноименном парке можно без ограничения по времени. Каток будет работать до 15 марта 2016 года.

Как вести себя на катке

Днем ранее на ВДНХ установили светодиодную елку высотой 27 метров. Ажурная конструкция, состоящая из светящихся украшений, стоит на площади перед Центральным павильоном, рядом с памятником Ленину. Гости могут как сфотографироваться на ее фоне, так и побывать внутри яркого арт-объекта.

В ближайшее время рядом с новогодней елью начнет свою работу рождественская ярмарка, где можно будет приобрести подарки, сувениры, кондитерские изделия и безалкогольный глинтвейн.