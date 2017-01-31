Документальный фильм с музыкой Алексея Айги номинирован на "Оскар"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Документальный фильм "Я вам не негр" с музыкой российского композитора Алексея Айги номинирован на "Оскар". Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра "Кушнир Продакшн".

Картина Рауля Пека I Am Not Your Negro ("Я вам не негр") представлена в категории "Лучший документальный фильм". Фильм рассказывает об американском писателе XX века Джеймсе Болдуине, центральной темой произведений которого стала история борьбы афро-американцев за свои права. По мнению многих кинокритиков, фильм входит в число лучших документальных картин 2016 года.

Саундтрек Айги состоит из обработанных фри-джазовых композиций, передающих атмосферу эпохи 1960-х. Весь материал записывался на студии "Мосфильм", где Айги работал вместе со своим музыкальным "Ансамблем 4'33".

Рауль Пек известен по документальному фильму-расследованию "Роковая помощь" – о землетрясении на Гаити в 2010 году, и игровой картине "Тропический молох". "Я вам не негр" стал шестой совместной работой режиссера и композитора. До этого они сотрудничали в фильме "Молодой Маркс".

В "Я вам не негр" закадровый текст читал Сэмюэл Л.Джексон.