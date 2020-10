25 июля в "Олимпийском" пройдет концерт Стинга

Фото: ИТАР-ТАСС

25 июля в спорткомплексе «Олимпийский» выступит легендарный британский рок-музыкант Стинг.

Шоу в «Олимпийском» станет частью мирового тура музыканта «Back to Bass», приуроченного к 25-летию сольной деятельности. Концертная программа включает в себя не только лучшие сольные песни Стинга, но и хиты его бывшей группы The Police, уточняет РИА Новости.

Вместе с ним на сцену выйдут гитарист Доминик Миллер, барабанщик Винни Колайута, клавишник Дэвид Санчес, скрипач Питер Тикелл и вокалистка Джо Лоури.

В честь 25-летия сольной деятельности Стинг выпустил подарочное издание 25 Years, а также двойной CD The Best Of 25. Они представляют собой коллекцию лучших песен артиста. По словам представительницы организаторов, бокс-сет можно будет приобрести на концерте.

Стинг уже приезжал в Москву. В прошлом году он выступил в столице в сопровождении Российского национального оркестра с программой Symphonicity. Концерт прошел также в «Олимпийском», часть зала и сцену которого музыкант попросил декорировать бархатом.

Настоящее имя Стинга - Гордон Мэттью Томас Самнер. Он родился 2 октября 1951 года на севере Англии. По легенде, свой псевдоним музыкант получил за черно-желтый полосатый свитер, в котором впервые появился на сцене. Глагол to sting означает «жалить», а в переносном смысле – «язвить».

В 1977 году Стинг, устав от скудных заработков преподавателя музыки и дорожного рабочего, переехал в Лондон, где вместе со Стюартом Коупландом и Энди Саммерсом создал группу The Police. Музыканты выпустили пять альбомов и получили шесть наград «Грэмми». В 2003 году рок-группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Но в 1985 году Стинг решил начать сольную карьеру. За 25 лет он выпустил 13 альбомов.