На репетиции зажжения Олимпийский огонь загорелся не сразу

Олимпийский огонь не сразу загорелся на репетиции зажжения

Олимпийский огонь не сразу загорелся в руках первого факелоносца на репетиции церемонии зажжения.

В храме Геры в Древней Олимпии одиннадцать актрис исполняли роли жриц. Одна из них при помощи специального зеркала добыла олимпийский огонь. Однако первый факелоносец, Яннис Антониу, не знал о том, что на репетициях не используют газовый баллончик, и дважды попытался поджечь фитиль. Техническая заминка была затем устранена, а факел - зажжен.

Настоящая торжественная церемония начнется 29 сентября в 13.00 по московскому времени.

Напомним, что первым факелоносцем от России станет Александр Овечкин, который уже прилетел из Америки в Грецию. Знаменитого хоккеиста у тренера клуба "Вашингтон" отпрашивал лично президент страны.

В столицу олимпийский огонь прибудет 6 октября и пробудет здесь до 9 октября. В течение этого времени 500 человек пронесут символ Олимпиады по набережным, улицам и мостам столицы.

Напомним, специально для московского этапа эстафеты будут подготовлены улицы и дороги города и прилегающие к ним территории, также будет установлено специальное оборудование на трассе, по которой провезут один из главных символов олимпиады.