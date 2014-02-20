Павел Буре: "Надо разобраться в причинах поражения от финнов"

Павел Буре: Понять причины поражения сборной России по хоккею сложно

О том, почему сборная России по хоккею неудачно выступила на Олимпийских играх в Сочи и что делать главному тренеру команды Зинэтуле Билялетдинову, в эфире радио "Москва FM" рассказал знаменитый хоккеист Павел Буре.

- Зинэтула Билялетдинов должен продолжить работу на посту главного тренера или уйти?

- У хоккеистов есть поговорка, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Сейчас у многих есть негативные эмоции к Билялетдинову, но надо все-таки разобраться в причинах поражения. Исполком Федерации хоккея России должен определить, что было сделано правильно и где были допущены ошибки.

- Вы как считаете, Билялетдинову стоит остаться?

- Тяжело ответить на этот вопрос, тем более, после того, что вчера произошло на льду. Сборная России не могла забить, а когда голы не "заходят" - практически нереально выиграть.

- На ваш взгляд, что произошло в матче против Финляндии? Отсутствовала сыгранность?

- У нас очень сильное нападение - это мировые звезды, ребята, которые играют на самом высоком уровне и в клубах, и в сборной. Но несмотря на это, забили очень мало. Надо разобраться, почему сборная России на Олимпиаде хронически не забивала.

- Когда смотрите на игроков, понимаете в каком они состоянии вышли на поединок?

- Чтобы понимать, надо находиться в раздевалке. Надо смотреть на хоккеистов до и во время игры, только тогда будет четкое понимание того, что происходит в команде.

- Федерация хоккея России выступает за ужесточение действующего лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. Как вы это прокомментируете?

- Это очень спорный вопрос. Будет ли в российских командах играть три легионера или пять, или семь. Тем более непонятно, как лимит повлияет на развитие нашего хоккея. В некоторых командах НХЛ, насколько я помню, из 20 игроков 18 были легионерами. И все равно США и Канада собирают сильнейшие сборные для участия в Олимпийских играх. Поэтому я не думаю, что ужесточение лимита повлияет на развитие сборной России.

- Иногда говорят, что набирать в сборную стоит только игроков из КХЛ. Как подобная мера повлияет на игру сборной?

- Самые лучшие игроки из России уезжают в НХЛ. Ну и как их можно не брать в сборную? Кто там тогда играть-то будет? Если бы было кого брать из КХЛ, то и вопроса бы не существовало.

- Иными словами, большинство российских игроков выступают в клубах КХЛ и мечтают перейти в НХЛ?

- Нельзя сравнивать НХЛ и КХЛ. Нашей лиге всего шесть лет исполнилось, как ее можно сопоставить с НХЛ, которой уже порядка ста лет? Мы за эти несколько лет многого добились - КХЛ уже находится на твердом втором месте в мире по уровню игры. Пока нам рановато думать о соперничестве с Национальной хоккейной лигой. И не стоит забывать, что чем сильнее твои противники, тем лучше ты будешь играть. А если постоянно "избивать" слабые команды, то никакого прогресса в игре не будет, так можно только деградировать.

- Вам нравится в Сочи? Как оцениваете уровень подготовки к Олимпиаде?

- Меня впечатлило, что на пустом месте построили столько спортивных объектов. Особенно красив олимпийский парк.