18 февраля 2014, 15:52

Спорт

Свендсен выиграл биатлонный масс-старт на Олимпиаде в Сочи

Эмиль-Хегле Свендсен. Фото: ИТАР-ТАСС

Норвежец Эмиль-Хегле Свендсен выиграл золото в биатлонном масс-старте на Олимпиаде в Сочи. Для определения победителя потребовался фотофиниш - Свендсен показал одинаковое время с французом Мартеном Фуркадом.

Свендсен прошел чисто все четыре огневых рубежа и сумел не проиграть Фуркаду на финише. Француз допустил одну оплошность на первой стрельбе, но впоследствии "исправился" и компенсировал штрафной круг уверенной работой на лыжне.

Бронзу завоевал чех Ондржей Моравец, который также как и Свендсен не допустил ни одной помарки на стрельбище.

Что касается россиян, то лучшим из сборной стал Евгений Гараничев, который с тремя промахами расположился на пятом месте.

Антон Шипулин стал 11-м, Евгений Устюгов, который упал на старте гонки, занял 19-е место, а Дмитрий Малышко - 20-е.

Олимпиада-2014 биатлон масс-старт

