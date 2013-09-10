Фан-зону сочинской Олимпиады откроют у Останкинской телебашни

Фото: ИТАР-ТАСС

В следующем году возле Останкинской телебашни будет организована официальная фан-зона XXII зимних Олимпийских игр. Она станет единственной площадкой в Москве, где будет проводиться трансляция из Сочи.

На площадке зальют каток, где можно будет одновременно кататься и смотреть соревнования, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, на площадке организуют прокат сноубордов и лыж, рассказала агентству Р-Спорт пиар-менеджер телебашни Юлия Егорова. По ее словам, там планируются выступления известных спортсменов - послов Сочи-2014, таких как Александр Овечкин, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, Светлана Хоркина и другие.

Кроме того, мероприятия Оргкомитета Олимпиады будут происходить на самой Останкинской телебашне. Среди них конференции с организаторами Игр, тренерами, врачами и спортсменами, специальные экскурсии на смотровых площадках, а также спортивный забег по лестнице башни на высоту 337 метров.