В Парке Горького появились пуфы в виде сугробов и пятиметровый Щелкунчик

"Интервью": Ольга Захарова - о новогоднем празднике в парке Горького

В Парке Горького 26 декабря стартовали новогодние празднества. Здесь теперь можно увидеть инсталляцию "Щелкунчик и мышиный король", ярмарку и павильон "Сказки народов севера" с пуфами в виде сугробов, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор парка Ольга Захарова.

"Дети будут приходить и падать на сугробы. То есть не на обычные пуфики, а на пуфики в виде сугробов. Они будут настолько белыми, что окажутся очень похожими на снег", - отметила Захарова.

Павильон "Сказки народов севера", по словам директора Парка Горького, напоминает юрту. Внутри он отделан войлоком, а на одной из стен расположен экран. В павильоне планируется показывать притчи, над подготовкой которых в течение трех месяцев работали команда парка и четыре художника.

Что касается тематической инсталляции "Щелкунчик и мышиный король", то одной из ее частей стал пятиметровый Щелкунчик. Эстрада зоны отдыха, кроме того, превратилась в огромный камин – от нее идет тепло.

Как парк Горького готовится к Новому году

А на ярмарке парка, по словам Захаровой, можно купить подсветку для коньков, варежки, имбирное печенье и многое другое.

"Зима в Парке Горького в этом году проходит в стиле пап-арт. Поэтому мы придумали снеговиков, которые тоже сделаны в этом стиле. Снеговиков можно будет собирать, разбирать. Они сделаны в виде пирамидок", - добавила Ольга Захарова.

По словам директора Парка Горького, снеговики разноцветные и сделаны из очень легкого материала. Собирая и разбирая снеговиков, гости парка смогут создать собственные инсталляции.

Напомним, что на официальном сайте Парка Горького заработал интернет-магазин. Каждый предмет из подарочной коллекции парка, которые можно купить в магазине, был создан в сотрудничестве с российскими компаниями. Приобрести в онлайн-магазине можно , в частности, спортивную одежду для катания на коньках и зимних прогулок, елочные украшения, а также фирменный шоколад "Горький".