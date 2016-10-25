Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Система допуска к должностям в социальной сфере появится в России, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, социальный работник должен соответствовать профессиональным требованиям, чтобы претендовать на должность в социальной сфере.

"Мы с вами неоднократно наталкивались на проблему непрофессионализма тех кадров, которые заняты в социальной сфере, – сказала Голодец. – Сегодня важно говорить о системе допуска к занятию той или иной позиции в социальной сфере, потому что иногда у нас бывают кадры подготовлены хорошо, но руководители предпочитают брать людей из других сфер".

В 2012 году Минтруд начал разработку профессиональных стандартов для работников социальной сферы по поручению попечительского совета. В 2013-2014 году утвердили девять профстандартов: социальный работник, психолог в социальной сфере, специалист по реабилитационной работе в социальной сфере, специалист по работе с семьей, специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, специалист по социальной работе, руководитель организации социального обслуживания, руководитель учреждения медико-социальной экспертизы и специалист по медико-социальной экспертизе.

