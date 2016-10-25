Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Система допуска к должностям в социальной сфере появится в России, сообщает ТАСС.
По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, социальный работник должен соответствовать профессиональным требованиям, чтобы претендовать на должность в социальной сфере.
"Мы с вами неоднократно наталкивались на проблему непрофессионализма тех кадров, которые заняты в социальной сфере, – сказала Голодец. – Сегодня важно говорить о системе допуска к занятию той или иной позиции в социальной сфере, потому что иногда у нас бывают кадры подготовлены хорошо, но руководители предпочитают брать людей из других сфер".