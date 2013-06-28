В Москве прошел "Фестиваль шагающих оркестров"

14 июля Парк искусств "Музеон" отметит свой день рождения "Фестивалем шагающих оркестров", в рамках которого выступят известные брасс-коллективы.

Музыка брасс – это хип-хоп, фанк, техно, фьюжн, авангардный джаз, музыка Африки, Латинской Америки и Балкан. И играется она, как правило, на крыше небоскребов, палубах круизных кораблей, в маленьких кафе и узких бульварных переулках.

"Идея "Фестиваля шагающих оркестров" – вернуть оркестры улицам и вокзалам, пристаням и площадям, дворам, летним эстрадам, а главное – московским паркам", - сообщают организаторы.

Главные гости "Музеона" – французские брасс-банды Les Chevals – единственный коллектив в мире, играющий не только на медных духовых, но и на морских раковинах, а также CQMD – марширующий фанк-оркестр. На празднике выступят и представители брасс-движения из Москвы и Санкт-Петербурга: Pakava It, Mocбрасс, ½ Orchestra, Bubamara Brass Band, Огнеопасноркестр и группа Опа!

Фестиваль пройдет с 14.00 до 22.00. Вход свободный.

Организаторы мероприятия - театр-клуб "Мастерская" и праздничное агентство "Позовите оркестр!".