17 июля 2015, 12:20

Культура

Фестиваль путешественников "Моя планета" состоится в МУЗЕОНе

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

С 30-го июля по 2 августа в парке искусств МУЗЕОН состоится фестиваль "Моя планета. Планета людей" для тех, кто не представляет своей жизни без поездок. В этом году главная тема мероприятия – подготовка к путешествию.

Территория парка превратится в 14 различных площадок: посетители смогут побывать в фотошколе и на фотовыставке, послушать лекции гидов, принять участие в мастер-классах по ремеслам и навыкам выживания, потанцевать. Также в МУЗЕОНе будет работать фуд-корт "Кухня мира".

Помимо этого, для гостей организуют четыре вечерних кинопоказа и квест-пикник.

Место: парк искусств МУЗЕОН

Время: 30-июля - 2 августа

Музеон Моя планета

