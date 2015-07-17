Фестиваль путешественников "Моя планета" состоится в МУЗЕОНе

Фото: m24.ru/ Юлия Накошная

С 30-го июля по 2 августа в парке искусств МУЗЕОН состоится фестиваль "Моя планета. Планета людей" для тех, кто не представляет своей жизни без поездок. В этом году главная тема мероприятия – подготовка к путешествию.

Территория парка превратится в 14 различных площадок: посетители смогут побывать в фотошколе и на фотовыставке, послушать лекции гидов, принять участие в мастер-классах по ремеслам и навыкам выживания, потанцевать. Также в МУЗЕОНе будет работать фуд-корт "Кухня мира".

Помимо этого, для гостей организуют четыре вечерних кинопоказа и квест-пикник.