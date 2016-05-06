Сегодня после работы: чем заняться вечером 6 мая

Кадр из фильма "Тряпичный союз"

Весной после работы хочется чего угодно, только не домой. В парках зелень, на улицах музыка, в музеях выставки – было бы время. От солнца энергии становится больше, так что после шести жизнь больше не останавливается. Каждый будний день на m24.ru мы публикуем пару вариантов, как провести вечер с пользой и удовольствием.

До 19:00. Выставка "1941. В штабах Победы"

Историко-документальная экспозиция, которая открывается сегодня, начнет цикл из пяти ежегодных выставок в Новом Манеже. Посетителям будут представлены около 759 секретных документов, касающихся государственного управления в годы Великой Отечественной войны. Они хранились в архивах Совета народных комиссаров, Генерального штаба Красной Армии, Верховного совета СССР, личных фондах Сталина. Сюда входит, например, переписка глав государств СССР, Великобритании и США. Также на выставке появится интерактивный модуль с фотографиями фронтовиков. Все желающие смогут приносить фотографии своих воевавших родственников. Снимки разместят на специальной стене Памяти.

Фото предоставлено организаторами

20:00. Концерт Дмитрия Хворостовского

На сцене Barvikha Concert Hall выступит один из самых известных в мире оперных певцов. В этот вечер Хворостовский выступит с программой "Песни военных лет-2" в сопровождении Государственного академического ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД России. Для зрителей прозвучат песни, получившие известность в годы войны. Первую программу "Песни военных лет" артист исполнил в честь 60-летия Победы в 2004 году. За дирижерский пульт встанет Константин Орбелян.





Фото: m24.ru/Александр Авилов

21:00. Открытие летнего кинотеатра в МУЗЕОНе

Сезон стартует показом картины Михаила Местецкого "Тряпичный союз". Некоторые сцены фильма снимались год назад на Крымской набережной. В центре сюжета – Ваня, только что окончивший школу. Он считает, что все лучшие люди уже умерли (например, Джон Леннон, Элвис Пресли, Курт Кобейн), и поэтому лучшая работа для него сейчас – это реклама надгробных памятников. Однако вскоре он знакомится с компанией парней – спортсменов и хулиганов. Так начинаются дружба и разговоры о совместных планах на жизнь. В главных ролях – Александр Паль, Иван Янковский и другие звезды отечественного кино.

Кадр из фильма "Тряпичный союз"

Прямая трансляция на m24.ru

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/announce/218]19:00. Как правильно стирать и гладить, чтобы не испортить вещи[/URLEXTERNAL]