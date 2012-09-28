Мособлдума меняет закон о предоставлении земли многодетным семьям

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Мособлдума принимает поправки в региональный закон о бесплатном предоставлении земли многодетным семьям.

В частности, в новой редакции документа будет прописан размер участка, он составит минимум 10 и максимум 15 соток. До этого минимум указан не был, поэтому во всех муниципальных образованиях количество соток различалось, сообщает интернет-портал Московской области.

В законе также укажут, что на земельный участок не могут претендовать семьи с приёмными детьми. Кроме того, согласно поправкам, многодетные семьи, получившие бесплатную землю в Подмосковье, не потеряют свое место в очереди на квартиру.

По словам председателя комитета по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии Никиты Чаплина, закон должен быть принят в таком виде, чтобы он защищал реальные права и интересы многодетных семей. Так, ранее семья, имеющая участок в 6 соток не могла получить бесплатную землю от государства. Сейчас эти ограничения сняты, отметил чиновник.

Никита Чаплин также сообщил, что полностью проработан вопрос финансирования мероприятий по благоустройству участков, подведению сетей и кадастровых работ. Закон дополнен положением, согласно которому финансировать эти работы будут за счет бюджетов муниципалитетов и региона.

В окончательном чтении документ планируют принять на следующем заседании подмосковного парламента.

Отметим, что на сегодняшний день земельные участки в Московской области уже получили свыше 1 тысячи семей, еще порядка 10 тысяч поставлены на учёт.