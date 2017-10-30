"Мослекторий" покажет, как меняются люди и реклама в эпоху Digital

31 октября в рамках Национального рекламного форума-2017 запланированы интересные лекции, дискуссии и встречи, на которых выступят представители отраслей – интернет, медиа, телеком, софт и ИТ.

У читателей портала "Москва 24" есть возможность увидеть некоторые события одного дня. Так, например, в 14:20 начнется обсуждение по теме – "Развитие Digital рекламы в России: итоги и планы".

Доклады о том, как меняется реклама, расскажут:



Head of PBS Russia, Ukraine & CIS Google, председатель комитета IAB Russia по Programmatic Алексей Аршинов;

председатель комитета IAB Russia по Исследованиям Алексей Беляев;

партнер, руководитель направления по развитию технологий PwC в России Тим Клау;

коммерческий директор Яндекс Леонид Савков;

первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.

директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев;

заместитель коммерческого директора РБК Дмитрий Бенькович;

генеральный директор АДВ Digital Михаил Нечаев;

руководитель Annalect Алексей Смирнов;

руководитель отдела исследований Digital BBDO Екатерина Филиппова.

в 16:50, начнется дискуссия по теме – "Next generation: поколение X и Y"

В обсуждении функций Digital рекламы расскажут:В этот же день,

Спикеры затронут следующие вопросы:



Трансформация коммуникационной стратегии и продуктов под представителей поколения Z

Почему новое поколение — самое сложное с точки зрения планирования рекламы

Аналитическая информация о потребителях будущего

Как должны быть реализованы продукты и что хотят от брендов представители поколения Z

На что обращает внимание поколение Y и Z

руководитель Управления Рекламы ГК ПИК Роман Абдуллин;

директор по развитию Buzzoola Кирилл Балахтин;

СЕО Alfred Repair Григорий Дубаш;

генеральный продюсер радио Energy, Like Fm, радио Romantika, Relax Fm Денис Сериков;

лидер Pefrormance Stack Dentsu Aegis Network Мария Силкина.