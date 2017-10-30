"Мослекторий" покажет, как меняются люди и реклама в эпоху Digital

31 октября в рамках Национального рекламного форума-2017 запланированы интересные лекции, дискуссии и встречи, на которых выступят представители отраслей – интернет, медиа, телеком, софт и ИТ.
У читателей портала "Москва 24" есть возможность увидеть некоторые события одного дня. Так, например, в 14:20 начнется обсуждение по теме – "Развитие Digital рекламы в России: итоги и планы".
Доклады о том, как меняется реклама, расскажут:
- Head of PBS Russia, Ukraine & CIS Google, председатель комитета IAB Russia по Programmatic Алексей Аршинов;
- председатель комитета IAB Russia по Исследованиям Алексей Беляев;
- партнер, руководитель направления по развитию технологий PwC в России Тим Клау;
- коммерческий директор Яндекс Леонид Савков;
- первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.
В обсуждении функций Digital рекламы расскажут:
- директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев;
- заместитель коммерческого директора РБК Дмитрий Бенькович;
- генеральный директор АДВ Digital Михаил Нечаев;
- руководитель Annalect Алексей Смирнов;
- руководитель отдела исследований Digital BBDO Екатерина Филиппова.
В этот же день, в 16:50, начнется дискуссия по теме – "Next generation: поколение X и Y".
Спикеры затронут следующие вопросы:
- Трансформация коммуникационной стратегии и продуктов под представителей поколения Z
- Почему новое поколение — самое сложное с точки зрения планирования рекламы
- Аналитическая информация о потребителях будущего
- Как должны быть реализованы продукты и что хотят от брендов представители поколения Z
- На что обращает внимание поколение Y и Z
Модератор дискуссии – автор телеграм канала "Интернет-аналитика" Алексей Никушин.
Участники:
- руководитель Управления Рекламы ГК ПИК Роман Абдуллин;
- директор по развитию Buzzoola Кирилл Балахтин;
- СЕО Alfred Repair Григорий Дубаш;
- генеральный продюсер радио Energy, Like Fm, радио Romantika, Relax Fm Денис Сериков;
- лидер Pefrormance Stack Dentsu Aegis Network Мария Силкина.
Прямую трансляцию смотрите 31 октября в 14:20 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.