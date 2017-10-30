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Москва 24

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Общество

30 октября 2017, 12:27

"Мослекторий" покажет, как меняются люди и реклама в эпоху Digital

Мослекторий общество

31 октября в рамках Национального рекламного форума-2017 запланированы интересные лекции, дискуссии и встречи, на которых выступят представители отраслей – интернет, медиа, телеком, софт и ИТ.

У читателей портала "Москва 24" есть возможность увидеть некоторые события одного дня. Так, например, в 14:20 начнется обсуждение по теме – "Развитие Digital рекламы в России: итоги и планы".

Доклады о том, как меняется реклама, расскажут:

  • Head of PBS Russia, Ukraine & CIS Google, председатель комитета IAB Russia по Programmatic Алексей Аршинов;
  • председатель комитета IAB Russia по Исследованиям Алексей Беляев;
  • партнер, руководитель направления по развитию технологий PwC в России Тим Клау;
  • коммерческий директор Яндекс Леонид Савков;
  • первый заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.

В обсуждении функций Digital рекламы расскажут:
  • директор по продажам Facebook в России Илья Алексеев;
  • заместитель коммерческого директора РБК Дмитрий Бенькович;
  • генеральный директор АДВ Digital Михаил Нечаев;
  • руководитель Annalect Алексей Смирнов;
  • руководитель отдела исследований Digital BBDO Екатерина Филиппова.

В этот же день, в 16:50, начнется дискуссия по теме – "Next generation: поколение X и Y".

Спикеры затронут следующие вопросы:

  • Трансформация коммуникационной стратегии и продуктов под представителей поколения Z
  • Почему новое поколение — самое сложное с точки зрения планирования рекламы
  • Аналитическая информация о потребителях будущего
  • Как должны быть реализованы продукты и что хотят от брендов представители поколения Z
  • На что обращает внимание поколение Y и Z

Модератор дискуссии – автор телеграм канала "Интернет-аналитика" Алексей Никушин.
Участники:
  • руководитель Управления Рекламы ГК ПИК Роман Абдуллин;
  • директор по развитию Buzzoola Кирилл Балахтин;
  • СЕО Alfred Repair Григорий Дубаш;
  • генеральный продюсер радио Energy, Like Fm, радио Romantika, Relax Fm Денис Сериков;
  • лидер Pefrormance Stack Dentsu Aegis Network Мария Силкина.

Прямую трансляцию смотрите 31 октября в 14:20 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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