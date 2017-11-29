Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

29 ноября 2017, 16:08

Мослекторий покажет, как эволюционирует столица

Мослекторий благоустройство архитектура

1 и 2 декабря в Музее Москвы, в день 121-летия музея, откроется конференция, на которой архитекторы, художники, историки, урбанисты и журналисты обсудят новый образ Москвы. Главная цель события – понять, как в последние годы меняется столица и как с этими изменениями, памятью о прошлом и ожиданиями будущего сегодня должен работать главный городской музей. Только за последнее время Москва пережила благоустройство улиц, обсуждение проекта реновации, реконструкцию центра, открытие Парка Зарядье и МЦК. Каждое нововведение вызывает в обществе бурные дискуссии. Каким город хотят видеть москвичи, а каким – градостроители?

В рамках большой конференции пройдут дискуссии, обсуждения, лекции и круглые столы. Мы предлагаем вам посмотреть прямые трансляции некоторых событий 2 декабря.

16:15 – круглый стол "Эволюция города". Каким сегодня представляется образ Москвы и как он меняется в связи с последними урбанистическими проектами? Какова ценность архитектурных идей современной Москвы? Станет ли наследием Зарядье и войдет ли "Моя улица" в историю? Можно ли говорить о преемственности и повторяемости архитектурных и градостроительных идей и проектов?

Модератор – искусствовед, преподаватель МАРШ Александр Острогорский.
Участники:

  • писатель, искусствовед, историк архитектуры Владимир Паперный;
  • архитектор, ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс;
  • писатель, москвовед Рустам Рахматуллин;
  • архитектурный критик Николай Малинин.

18:00 – обсуждение "Формула Москвы". Заключительная секция конференции станет парадом высказываний "о смыслах и идеях для будущего города". Специалисты разных профессий поделятся своим видением того, как будет меняться городская среда, архитектура, искусство и культура в городе. Спикеры объяснят, как будут взаимодействовать между собой жители в этом городе завтрашнего дня.
Участники:
  • главный редактор издательства "Новое литературное обозрение", историк культуры, литературный критик Ирина Прохорова;
  • культуролог, журналист Юрий Сапрыкин;
  • художник Кирилл Савченков;
  • сооснователь холдинга Dream Industries и совладелец коворкинга DI Telegraph, основатель Bookmate Саймон Данлоп.

Вход на мероприятие свободный, но по регистрации на сайте. Прямую трансляцию смотрите 2 декабря в 16:15 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать