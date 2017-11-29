Мослекторий покажет, как эволюционирует столица

1 и 2 декабря в Музее Москвы, в день 121-летия музея, откроется конференция, на которой архитекторы, художники, историки, урбанисты и журналисты обсудят новый образ Москвы. Главная цель события – понять, как в последние годы меняется столица и как с этими изменениями, памятью о прошлом и ожиданиями будущего сегодня должен работать главный городской музей. Только за последнее время Москва пережила благоустройство улиц, обсуждение проекта реновации, реконструкцию центра, открытие Парка Зарядье и МЦК. Каждое нововведение вызывает в обществе бурные дискуссии. Каким город хотят видеть москвичи, а каким – градостроители?
В рамках большой конференции пройдут дискуссии, обсуждения, лекции и круглые столы. Мы предлагаем вам посмотреть прямые трансляции некоторых событий 2 декабря.
16:15 – круглый стол "Эволюция города". Каким сегодня представляется образ Москвы и как он меняется в связи с последними урбанистическими проектами? Какова ценность архитектурных идей современной Москвы? Станет ли наследием Зарядье и войдет ли "Моя улица" в историю? Можно ли говорить о преемственности и повторяемости архитектурных и градостроительных идей и проектов?
Модератор – искусствовед, преподаватель МАРШ Александр Острогорский.
Участники:
- писатель, искусствовед, историк архитектуры Владимир Паперный;
- архитектор, ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс;
- писатель, москвовед Рустам Рахматуллин;
- архитектурный критик Николай Малинин.
18:00 – обсуждение "Формула Москвы". Заключительная секция конференции станет парадом высказываний "о смыслах и идеях для будущего города". Специалисты разных профессий поделятся своим видением того, как будет меняться городская среда, архитектура, искусство и культура в городе. Спикеры объяснят, как будут взаимодействовать между собой жители в этом городе завтрашнего дня.
Участники:
- главный редактор издательства "Новое литературное обозрение", историк культуры, литературный критик Ирина Прохорова;
- культуролог, журналист Юрий Сапрыкин;
- художник Кирилл Савченков;
- сооснователь холдинга Dream Industries и совладелец коворкинга DI Telegraph, основатель Bookmate Саймон Данлоп.
Вход на мероприятие свободный, но по регистрации на сайте. Прямую трансляцию смотрите 2 декабря в 16:15 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.