Мослекторий покажет, как эволюционирует столица

1 и 2 декабря в Музее Москвы, в день 121-летия музея, откроется конференция, на которой архитекторы, художники, историки, урбанисты и журналисты обсудят новый образ Москвы. Главная цель события – понять, как в последние годы меняется столица и как с этими изменениями, памятью о прошлом и ожиданиями будущего сегодня должен работать главный городской музей. Только за последнее время Москва пережила благоустройство улиц, обсуждение проекта реновации, реконструкцию центра, открытие Парка Зарядье и МЦК. Каждое нововведение вызывает в обществе бурные дискуссии. Каким город хотят видеть москвичи, а каким – градостроители?

В рамках большой конференции пройдут дискуссии, обсуждения, лекции и круглые столы. Мы предлагаем вам посмотреть прямые трансляции некоторых событий 2 декабря.

16:15 – круглый стол "Эволюция города". Каким сегодня представляется образ Москвы и как он меняется в связи с последними урбанистическими проектами? Какова ценность архитектурных идей современной Москвы? Станет ли наследием Зарядье и войдет ли "Моя улица" в историю? Можно ли говорить о преемственности и повторяемости архитектурных и градостроительных идей и проектов?

Модератор – искусствовед, преподаватель МАРШ Александр Острогорский.

Участники:



писатель, искусствовед, историк архитектуры Владимир Паперный;

архитектор, ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс;

писатель, москвовед Рустам Рахматуллин;

архитектурный критик Николай Малинин.

18:00

главный редактор издательства "Новое литературное обозрение", историк культуры, литературный критик Ирина Прохорова;

культуролог, журналист Юрий Сапрыкин;

художник Кирилл Савченков;

сооснователь холдинга Dream Industries и совладелец коворкинга DI Telegraph, основатель Bookmate Саймон Данлоп.