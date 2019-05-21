Мослекторий покажет беседу с Юрием Грымовым о культуре современного театра и кино

Фото из личного архива Юрия Грымова

3 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция-встреча с художественным руководителем Московского драматического театра "Модерн", режиссером театра и кино Юрием Грымовым.

Почему дресс-код в театре важен? Какие постановки побеждают в борьбе за зрителя? Почему многие прогрессивные театры перестают развиваться? Как работают новые технологии в театре (свет, механизмы, видеопроекция)? Роман-эпопея на театральной сцене - зачем ставить "Войну и мир" в театре? Об этом, а также о том, какие фильмы ставят рекорды кассовых сборов, стали ли спецэффекты новым художественным средством и куда движется российское кино, гостям "Мослектория" расскажет Юрий Грымов.

Прямую трансляцию смотрите 3 июня в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.