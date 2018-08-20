Мослекторий покажет, кто и как создает культурный досуг для москвичей

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

27 августа в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция проекта "Мослекторий". Тема – "Москва в культуре и культура в Москве"

Специально ко дню города министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры, кандидат исторических наук Александр Кибовский расскажет, как создается культурный досуг, интересный и доступный для каждого жителя столицы.

Слушатели узнают о том, как познакомиться с объектами культурного наследия, в каких фильмах и книгах можно узнать московские дома и улицы, и как Москва вдохновляла деятелей культуры на их великие произведения.

Прямую трансляцию смотрите 27 августа в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.