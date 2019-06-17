Мослекторий расскажет о загадочной личности живописца Яна Вермеера

24 июня в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему – "Ян Вермеер, узнаваемый и загадочный".

Голландская "Мона Лиза" – именно так часто называют известную картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой". В чем главный секрет "светящихся" полуулыбок героинь Вермеера? Кто больше повлиял на знаменитого голландца – Леонардо да Винчи или Рембрандт? Правда ли, что легендарный живописец создавал свои шедевры без черновиков и набросков? Как удавалось мастеру XVII века изобразить мельчайшие детали с фотографической точностью? Почему столь известный мастер "Золотого века" в голландской живописи оставил потомкам лишь несколько десятков полотен? Об этом расскажет Регина Нехаева, искусствовед Школы популярного искусства Op Pop Art.

Смотрите лекцию 24 июня в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.