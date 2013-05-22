Москва признана самым привлекательным городом для жизни в России

Москву признали самым комфортным городом для жизни

Москву признали самым привлекательным городом России. Рейтинг составляло Министерство регионального развития вместе со специалистами Госстроя, МГУ, Роспотребнадзора и Российского союза инженеров.

Города оценивали по динамике численности населения, благосостоянию граждан, социальной инфраструктуре, экономической ситуации и другим параметрам. В этом рейтинге главным городским инвестором был признан горожанин, рассказал в эфире "Москва FM" первый вице-президент общероссийской общественной организации "Российский союз инженеров" Иван Андриевский.

"В основу аналитического анализа была положена благоприятность среды обитания для человека. При этом горожанин признан главным потребителем услуг города и инвестором. Потому что он ежедневно тратит свои деньги в городе, приобретает услуги, эксплуатирует инфраструктуру", - пояснил Андриевский.

Москва признана безоговорочным победителем по динамике численности населения. Количество жителей столицы продолжает расти уже 100 лет, с момента первой переписи. И это несмотря на состояние транспортной инфраструктуры, дороговизны и ухудшающуюся экологию.

"Все равно общая среда обитания Москвы считается наиболее выгодной в стране, - подчеркнул эксперт, - В Москву едут за образованием, чтобы поучаствовать в общественной жизни, людей привлекает социальная инфраструктура и заработать люди тоже хотят. Не стоит говорить только о недостатках. Список достоинств существенно выше".

Андриевский отметил, что привлекательность Москвы продолжает расти с каждым годом. Помешать этому может только прирост населения несоразмерный площадям города.

Стоит отметить, что второе место в рейтинге привлекательности занял Санкт-Петербург, на третьем оказался Новосибирск. При этом многие подмосковные города, в том числе Химки, Мытищи, Подольск и Балашиха, попали в топ списка по "темпам строительства" и удобству для проживания.