Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

15 августа 2012, 13:20

Московские клубы поборются за чемпионство по пляжному футболу

Москва Чемпионат России пляжный футбол спорт

ИТАР-ТАСС

Два столичных клуба поборются за звание чемпиона России по пляжному футболу на финальном этапе первенства страны, которое пройдет с 15 по 19 августа на стадионе "Нова Арена" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Департамента по физической культуре и спорту города Москвы.

В соревнованиях примут участие ПФК "Локомотив" и "Строгино". "Железнодорожники" ранее уже становились лучшей командой России.

По итогам жеребьевки шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. В группу А вошли "Кристалл" из Санкт-Петербурга, московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов", в группе B сыграют "Ротор-Волгоград", "Строгино" и петербуржский IBS.

Одновременно с мужским первенством в Санкт-Петербурге состоится и первый в истории женский чемпионат России по пляжному футболу, в котором примут участие восемь команд. Москва будет представлена ДЮСШ №70 и МГУП.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать