Московские клубы поборются за чемпионство по пляжному футболу

ИТАР-ТАСС

Два столичных клуба поборются за звание чемпиона России по пляжному футболу на финальном этапе первенства страны, которое пройдет с 15 по 19 августа на стадионе "Нова Арена" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Департамента по физической культуре и спорту города Москвы.

В соревнованиях примут участие ПФК "Локомотив" и "Строгино". "Железнодорожники" ранее уже становились лучшей командой России.

По итогам жеребьевки шесть клубов были разбиты на две группы по три команды. В группу А вошли "Кристалл" из Санкт-Петербурга, московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов", в группе B сыграют "Ротор-Волгоград", "Строгино" и петербуржский IBS.

Одновременно с мужским первенством в Санкт-Петербурге состоится и первый в истории женский чемпионат России по пляжному футболу, в котором примут участие восемь команд. Москва будет представлена ДЮСШ №70 и МГУП.