Из Москвы в Хельсинки на праздники пустят дополнительные поезда

Фото: ИТАР-ТАСС

В период новогодних праздников из Москвы в Хельсинки будут курсировать дополнительные поезда.



Так, поезд №138 отправится из российской столицы в 14.03 28 и 30 декабря, а 29 декабря – в 20.15. Поезд №142 будет курсировать 29, 30 декабря и 2 января. Время его отправления – 14.30. Поезд №138 отправится в Хельсинки 3 января в 14.30.

В направлении Хельсинки-Москва также пустят несколько составов, сообщили в ОАО "РЖД".

Поезд №137 отправится в Москву 6 и 7 января в 19.30, №141 – 7 января в 20.30, №137 – 8 января в 20.30.