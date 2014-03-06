Насыщенная культурная жизнь Москвы подняла значимость города - эксперт

Эксперт: За последние несколько лет поднялась культурная жизнь столицы

Москва вошла в пятерку самых значимых европейских городов. Это стало возможным благодаря целому ряду культурных мероприятий, проходящих в нашем городе, рассказал в эфире радио "Москва FM" москвовед, архитектор Денис Ромодин.

"За последние несколько лет поднялась культурная жизнь столицы, появились новые парковые пространства, постоянно ведется активная деловая жизнь. Новая среда выдвинула наш город в ряд мировых столиц", - сказал он.

По словам Ромодина, "приподняли" столицу в рейтинге различные театральные фестивали, проходящие в Москве, премьеры новых фильмов с приездом мировых звезд, летние мероприятия столичных парках.

Напомним, по оценке компании Knight Frank, на первом месте находится Лондон, на втором - Женева, на третьем - Париж, на четвертом - Цюрих. Российская столица замыкает топ-5. В исследовании учитывались такие показатели, как экономическая активность, качество жизни, знания и влияние, политическая сила.

В аналогичном рейтинге значимых мировых столиц Москва оказалась за пределами первой десятки, а возглавил список опять же Лондон. Второе место у Нью-Йорка, на третьем - Сингапур, на четвертом - Гонконг, на пятом - Женева.