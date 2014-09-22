Фото: ИТАР-ТАСС

Новые остановки речного транспорта появятся на Москве-реке. Таково одно из требований к участникам архитектурного конкурса по развитию прибрежных территорий. Об этом рассказал заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По его словам, транспортная функция реки стала важной составляющей архитектурного конкурса. Участникам конкурса надо определить, как будет ходить речной пассажирский транспорт, и где он будет останавливаться. На реке появятся новые причалы и нижние набережные. Ожидается, что набережные станут двухуровневыми: автомобильная дорога останется наверху - дальше от реки, а общественная зона спустится ближе к кромке воды. Детали проекта станут известны весной будущего года.

Хуснуллин подчеркнул, что результатом архитектурного конкурса должна стать единая идеология развития этих земель.



"Во-первых, мы должны продумать идеологию развития территории всей реки. Во-вторых, у нас к реке примыкают тысячи гектаров территорий заброшенных промзон. Плюс нужно поменять транспортную концепцию, концепцию благоустройства, продумать проекты комплексной застройки на бывших промышленных территориях, выходящих к реке", - рассказал он. По его словам, в концепциях, которые представят конкурсанты, должны быть продуманы новые общественные пространства, новые пешеходные маршруты и велодорожки, чтобы повысить доступность реки для каждого жителя.

Напомним, участие в конкурсе по развитию набережных Москвы-реки примут шесть консорциумов, два из которых возглавляют российские компании. Всего на участие в конкурсе претендовали 45 международных архитектурных команд, куда входили 216 компаний из 15 стран мира.

К концу года свои концепции развития Москвы-реки должны представить российские компании "Меганом" и "Остоженка", компания Burgos&garrido arquitectos из Испании, Turenscape из Китая, российские компании "Меганом", SWA Group из США, а также бюро Maxwan architects + urbanists из Нидерландов.



Напомним, что 29 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин объявил о старте международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москве-реке.

На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

Стоит отметить, что последний раз масштабные работы по благоустройству Москвы-реки проводили почти 80 лет назад. Тогда была проведена комплексная реконструкция набережных в центре, они получили гранитное обрамление, что стало их отличительной чертой. Но на сегодняшний день эти "высокие" набережные, предназначенные, прежде всего, для движения автомобилей, преграждают москвичам доступ к воде.

Кроме того, изменения необходимы в транспортной функции Москвы-реки. Так, пассажирские перевозки по реке осуществляются только в прогулочных и туристических целях.