Для речных трамвайчиков придумают новый дизайн

Фото предоставлено организаторами конкурса

Новый образ пассажирского флота Москвы-реки определят с помощью конкурса "Ты можешь изменить "Москву"!". На нем выберут лучший дизайн-проект туристического теплохода класса "Москва" "Столичной судоходной компании", сообщает пресс-служба организатора.

В творческом конкурсе смогут принять участие разные профессионалы: художники, дизайнеры, архитекторы, а также студенты профильных учебных заведений. В своих работах они должны будут представить дизайн нового пассажирского речного теплохода, а также его внутреннее убранство.

"Москва-река - главная "водная артерия" города. У нее большой нереализованный туристический потенциал. Первый шаг к его раскрытию - это кардинальная реновация речного флота. Мы ищем яркие и смелые идеи, отвечающих духу времени", - отметила организатор конкурса Софья Троценко.

Жюри будет оценивать участников по нескольким критериям. Важен будет творческий подход, согласованный с положениями технического задания. Уделят внимание и степени проработки дизайнерского решения, также будет учтена и экономическая реалистичность дизайн-проекта.

Прием конкурсных работ открыт до 30 ноября 2014 года. В этот период будут проведены публичные лекции, посвященные современным тенденциям дизайна и перспективам в области речного транспорта.

Конкурс на развитие набережных Москвы-реки

Финалистов конкурса ожидает денежное вознаграждение. Автор проекта-победителя получит 100 тысяч рублей, приз за второе и третье место составит 50 тысяч рублей.

"В итоге мы рассчитываем получить эскизный проект теплохода, первые образцы которого спустят на воду уже к следующему туристическому сезону", - резюмировал директор "Столичной судоходной компании" Дмитрий Балыков.

Напомним, 29 июля на заседании столичного правительства Сергей Собянин объявил о старте международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москве-реке.

На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

В итоге участие в конкурсе по развитию набережных Москвы-реки примут шесть консорциумов, два из которых возглавляют российские компании. Всего на участие в конкурсе претендовали 45 международных архитектурных команд, куда входили 216 компаний из 15 стран мира.

К концу года свои концепции развития Москвы-реки должны представить российские компании "Меганом" и "Остоженка", компания Burgos&garrido arquitectos из Испании, Turenscape из Китая, российские компании "Меганом", SWA Group из США, а также бюро Maxwan architects + urbanists из Нидерландов.

Стоит отметить, что последний раз масштабные работы по благоустройству Москвы-реки проводили почти 80 лет назад. Тогда была проведена комплексная реконструкция набережных в центре, они получили гранитное обрамление, что стало их отличительной чертой. Но на сегодняшний день эти "высокие" набережные, предназначенные, прежде всего, для движения автомобилей, преграждают москвичам доступ к воде.