Около 60 км набережных Москвы-реки обустроят в течение трех-пяти лет - Кузнецов

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Около 60 км набережных Москвы-реки могут обустроить в течение трех-пяти лет. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Мы оцениваем, что за ближайшие 3-5 лет около 60 км набережных нам удастся привести в порядок. Это довольно амбициозная цифра. Понятно, что экономика тоже влияет, но пока есть возможность сделать довольно большое количество набережных, в том числе в рамках инвестпроектов", - приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".

Главный архитектор столицы напомнил, что всего в рамках реорганизации территории у Москвы-реки обустроят порядка 120 км набережных.

Какими станут берега Москвы-реки после обустройства набережных

Сергей Кузнецов также рассказал, что мост через Москву-реку от "Красного октября" до Крымской набережной могут построить за счет группы компаний "Гута", которая является владельцем территории завода.

"Инвестор, находящийся на "Красном октябре" готов реализовывать этот проект. Им кажется эта связь важной, городу тоже - тут есть согласие. Больше того, есть уже и концепция. Очень симпатичное инженерное сооружение. Я думаю, будет небольшая, но знаковая вещь", - добавил Кузнецов.

Отметим, что в четверг, 11 декабря, власти Москвы объявили победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки. Победитель – компания "Меганом" – планирует построить в столице сеть причалов и речных парков. Ориентиром для новой модели развития водного пространства послужит образ порта, сообщается на сайте международного градостроительного конкурса "Москва-река".

Согласно концепции, в городе возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.