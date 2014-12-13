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Город

13 декабря 2014, 16:19

Около 60 км набережных Москвы-реки обустроят в течение трех-пяти лет - Кузнецов

Москва-река благоустройство проекты Сергей Кузнецов набережные

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Около 60 км набережных Москвы-реки могут обустроить в течение трех-пяти лет. Об этом на Московском урбанистическом форуме сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Мы оцениваем, что за ближайшие 3-5 лет около 60 км набережных нам удастся привести в порядок. Это довольно амбициозная цифра. Понятно, что экономика тоже влияет, но пока есть возможность сделать довольно большое количество набережных, в том числе в рамках инвестпроектов", - приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".

Главный архитектор столицы напомнил, что всего в рамках реорганизации территории у Москвы-реки обустроят порядка 120 км набережных.

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Сергей Кузнецов также рассказал, что мост через Москву-реку от "Красного октября" до Крымской набережной могут построить за счет группы компаний "Гута", которая является владельцем территории завода.

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"Инвестор, находящийся на "Красном октябре" готов реализовывать этот проект. Им кажется эта связь важной, городу тоже - тут есть согласие. Больше того, есть уже и концепция. Очень симпатичное инженерное сооружение. Я думаю, будет небольшая, но знаковая вещь", - добавил Кузнецов.

Отметим, что в четверг, 11 декабря, власти Москвы объявили победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки. Победитель – компания "Меганом" – планирует построить в столице сеть причалов и речных парков. Ориентиром для новой модели развития водного пространства послужит образ порта, сообщается на сайте международного градостроительного конкурса "Москва-река".

Согласно концепции, в городе возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.

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