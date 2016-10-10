Форма поиска по сайту

10 октября 2016

Завершился сезон пассажирской навигации в Москве

Фото: ТАСС

Сезон пассажирской навигации по Москве-реке официально закрылся, сообщает ТАСС.

Теплоходы и речные трамвайчики пришвартовались у причала, где начнется подготовка к зимнему ремонту. Для сравнения, в прошлом году навигация закрылась на два дня позже – 12 октября.

Банкетные теплоходы продолжат курсировать в Москве до наступления зимы. До ноября открыта навигация грузовых судов и плавучей спецтехники в черте города.

В этом году пассажирская навигация по центральной линии Москвы-реки открылась 22 апреля. Она стала 83-й по счету.

Открыть зимнюю навигацию в Москве планируется 28 октября. Возить пассажиров будут 10 теплоходов ледового класса. Сесть на корабль можно на причале либо у гостиницы "Украина", либо у парка Горького.

