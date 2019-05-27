Москва онлайн покажет открытый урок классического балета от Николая Цискаридзе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

1 июня на ВДНХ пройдет открытый урок классического балета от народного артиста России Николая Цискаридзе. Стать его учеником в этот день смогут все желающие. Нужно соблюсти лишь два условия – быть старше десяти лет и заниматься балетом не менее года. Подробности тут.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы". В программе запланированы встречи с известными артистами, творческие мастер-классы для детей и взрослых, где можно будет смастерить балетную пачку или научиться накладывать театральный макияж. Гостей также ждут выступления звезд российских и зарубежных балетных трупп.

1 августа 2019-го ВДНХ исполняется 80 лет. Москвичей и гостей города ждет масштабная праздничная программа, которая продлится до конца года. Расписание юбилейного сезона уже опубликовано на сайте. До конца года пройдет больше 100 праздничных событий. Одним из них и является фестиваль "Мировые балетные каникулы".

Трансляция начнется 1 июня в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.