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Москва 24

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Общество

27 мая, 14:02

Москва онлайн покажет открытый урок классического балета от Николая Цискаридзе

Москва онлайн общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

1 июня на ВДНХ пройдет открытый урок классического балета от народного артиста России Николая Цискаридзе. Стать его учеником в этот день смогут все желающие. Нужно соблюсти лишь два условия – быть старше десяти лет и заниматься балетом не менее года. Подробности тут.

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы". В программе запланированы встречи с известными артистами, творческие мастер-классы для детей и взрослых, где можно будет смастерить балетную пачку или научиться накладывать театральный макияж. Гостей также ждут выступления звезд российских и зарубежных балетных трупп.

1 августа 2019-го ВДНХ исполняется 80 лет. Москвичей и гостей города ждет масштабная праздничная программа, которая продлится до конца года. Расписание юбилейного сезона уже опубликовано на сайте. До конца года пройдет больше 100 праздничных событий. Одним из них и является фестиваль "Мировые балетные каникулы".

Трансляция начнется 1 июня в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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