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Москва 24

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Культура

26 марта, 14:07

Москва онлайн покажет творческую встречу с Константином Богомоловым

Москва онлайн культура

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

27 марта, во Всемирный день театра, в "Новом Манеже" состоится встреча с одним из самых известных российских театральных режиссеров – Константином Богомоловым. Речь пойдет о трансформациях в современном театре, будущем театрального искусства и новых методах воздействия на зрителя.

Константин Богомолов сотрудничает с такими театрами, как Ленком, МХТ имени Чехова, Гоголь-центр, БДТ имени Товстоногова, Театр наций. Режиссер многократно становился номинантом премии "Золотая маска". Высшую оценку критиков получили его спектакли "Старший сын", WONDERLAND-80, "Лир", "Год, когда я не родился" и "Идеальный муж. Комедия".

Встреча приурочена ко Дню театра и пройдет в рамках проекта "Манеж. Просвещение". Смотрите трансляцию 27 марта в 20:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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