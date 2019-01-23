Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

23 января, 13:22

Москва онлайн покажет битву рэперов за звание крутейшего

Москва онлайн культура

Фото: портал Москва 24/Виктория Сальникова

25 января, в честь Дня студента, в Музее Москвы состоится рэп-битва двух уникальных площадок: Staffka vs "СплавСлов". От каждого проекта выступит по три ярких резидента. Открытый фристайл баттл определит кто лучше всех умеет рифмовать на ходу.

В числе строгих судей Дмитрий "Габонская Гадюка" Егоров, Игорь Кедо (СплавСлов), Александр Петров (Staffka), Slavon (Digital Squad) и Дуня (Underwater).

В роли ведущего выступит легенда фристайла Лев "Re-Pac" Киселев.

В честь Дня студента в столице пройдет большое количество самых разных мероприятий. В этом году все они были предложены и разработаны лидерами студенческих клубов и объединений. Трансляция рэп-батла начнется 25 января в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать