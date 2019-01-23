Москва онлайн покажет битву рэперов за звание крутейшего

Фото: портал Москва 24/Виктория Сальникова

25 января, в честь Дня студента, в Музее Москвы состоится рэп-битва двух уникальных площадок: Staffka vs "СплавСлов". От каждого проекта выступит по три ярких резидента. Открытый фристайл баттл определит кто лучше всех умеет рифмовать на ходу.

В числе строгих судей Дмитрий "Габонская Гадюка" Егоров, Игорь Кедо (СплавСлов), Александр Петров (Staffka), Slavon (Digital Squad) и Дуня (Underwater).

В роли ведущего выступит легенда фристайла Лев "Re-Pac" Киселев.

В честь Дня студента в столице пройдет большое количество самых разных мероприятий. В этом году все они были предложены и разработаны лидерами студенческих клубов и объединений. Трансляция рэп-батла начнется 25 января в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.