Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

21 августа, 13:01

Москва онлайн покажет выступление Московского джазового оркестра на Skolkovo Jazz

Москва онлайн музыка искусство фестивали

25 августа на главной сцене фестиваля Skolkovo Jazz Science Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступит совместно с вокалисткой Fantine.

Игорь Бутман руководит собственным звукозаписывающим лейблом Butman Music, выпускающим альбомы российско-американских джазовых проектов, является арт-директором двух клубов на Таганке и на "Менделеевской". Клубы Игоря Бутмана в 2013 и 2014 годах вошли в топ-150 лучших джазовых клубов мира по версии журнала Downbeat. За выдающийся вклад в развитие музыки в июне 2004 года музыкант был удостоен звания лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, а в октябре 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев присвоил музыканту звание народного артиста РФ.

Певица Fantine свободно владеет русским, испанским, английским и французским языками. Ее музыку описывают как смешение инди и соула.
Fantine впервые появилась на австралийской сцене в 2010 году в качестве соавтора и приглашенной вокалистки группы Space Invadas. С ними она гастролировала по всей Австралии и участвовала в многочисленных музыкальных фестивалях. После успешного дебюта сингла Eleven, Fantine выпускает новый сингл Perfect Strangers. Эта песня была записана совместно с продюсером группы Gorillaz.

Смотрите 25 августа трансляцию в 21:20 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать