Москва онлайн покажет выступление Московского джазового оркестра на Skolkovo Jazz

25 августа на главной сцене фестиваля Skolkovo Jazz Science Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступит совместно с вокалисткой Fantine.

Игорь Бутман руководит собственным звукозаписывающим лейблом Butman Music, выпускающим альбомы российско-американских джазовых проектов, является арт-директором двух клубов на Таганке и на "Менделеевской". Клубы Игоря Бутмана в 2013 и 2014 годах вошли в топ-150 лучших джазовых клубов мира по версии журнала Downbeat. За выдающийся вклад в развитие музыки в июне 2004 года музыкант был удостоен звания лауреата Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, а в октябре 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев присвоил музыканту звание народного артиста РФ.

Певица Fantine свободно владеет русским, испанским, английским и французским языками. Ее музыку описывают как смешение инди и соула.

Fantine впервые появилась на австралийской сцене в 2010 году в качестве соавтора и приглашенной вокалистки группы Space Invadas. С ними она гастролировала по всей Австралии и участвовала в многочисленных музыкальных фестивалях. После успешного дебюта сингла Eleven, Fantine выпускает новый сингл Perfect Strangers. Эта песня была записана совместно с продюсером группы Gorillaz.

Смотрите 25 августа трансляцию в 21:20 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.