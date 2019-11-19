Москва онлайн и "TVоя Москва.YOUниоры" покажут мастер-класс по стримингу с Викой Картер

Фото: facebook.com/tvoyamoskva24/
23 ноября в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва.YOUниоры" пройдет встреча с блогером Викой Картер. Тема мастер-класса – "Я бы в стримеры пошел, пусть меня научат: как добиться успеха на YouTube и Twitch".
Слушатели узнают:
- о стриминге, его направлениях, площадках для прямых трансляций и индустрии в целом;
- почему необходимо выбрать подходящие именно тебе формат и образ;
- об особенностях съемки, режиссуре;
- как подготовить свой проект к запуску;
- как привлечь больше зрителей, как коммуницировать с ними, как правильно развивать и продвигать свой канал.
Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон проекта "TVоя Москва.YOUниоры". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.
Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на странице m24 или портале Москва онлайн.