Москва онлайн и "TVоя Москва.YOUниоры" покажут мастер-класс по стримингу с Викой Картер

Фото: facebook.com/tvoyamoskva24/

23 ноября в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва.YOUниоры" пройдет встреча с блогером Викой Картер. Тема мастер-класса – "Я бы в стримеры пошел, пусть меня научат: как добиться успеха на YouTube и Twitch".

Слушатели узнают:



о стриминге, его направлениях, площадках для прямых трансляций и индустрии в целом;

почему необходимо выбрать подходящие именно тебе формат и образ;

об особенностях съемки, режиссуре;

как подготовить свой проект к запуску;

как привлечь больше зрителей, как коммуницировать с ними, как правильно развивать и продвигать свой канал.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон проекта "TVоя Москва.YOUниоры". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Трансляция завершена. Смотрите видеозапись на странице m24 или портале Москва онлайн.