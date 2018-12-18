Москва онлайн покажет мастер-класс по росписи бетонного кашпо

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22 декабря в парке Горького состоится мастер-класс по созданию новогодней композиции и росписи бетонного кашпо. Участникам мастер-класса раздадут трафареты, краски, кисти и другие необходимые для творчества принадлежности. Взрослые и дети научатся рисовать новогодние узоры и составлять композиции. Педагог расскажет, как серый горшок превратить в произведение искусства, которое не стыдно подарить или поставить на видное место в квартире или саду.

Трансляция начнется 22 декабря в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.