Пассажиры трамвая – о Международном дне студента

Портал Москва 24 прокатился в трамвае накануне Международного дня студента, который отмечается 17 ноября с первой трети прошлого века. Наш корреспондент Арина Мнацаканян выяснила у пассажиров, знают ли они этот праздник.

Приглашаем вас совершить путешествие вместе с нашей съемочной группой на трамвае № 7. Мы ездим в направлениях от Преображенской площади (по вторникам, 11:00) и от Тверской Заставы (по четвергам, 17:00). Приходите на остановку, садитесь в трамвай и передавайте приветы родным в прямом эфире.

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