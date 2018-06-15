Москва онлайн покажет 108 приветствий Солнцу

24 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет масштабное празднование Международного дня йоги. На 30-ти площадках посетителей ожидают занятия по различным направлениям. В роли руководителей выступят профессиональные учителя, представляющие ведущие школы йоги столицы.

Читатели портала Москва 24 смогут виртуально присоединиться к акции "108 приветствий Солнцу". Мы покажем в прямом эфире, как несколько тысяч человек соберутся вместе, чтобы под живую музыку выполнить динамический комплекс из йоги. Практику проведет Рауф Асадов, сертифицированный преподаватель. В конце практики запланирована гонг-медитация.

Смотрите трансляцию 24 июня в 9:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.