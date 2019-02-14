Москва онлайн покажет большой исторический бал (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: музей Победы/Андрей Лебедев

16 февраля в музее Победы на Поклонной горе состоится исторический "Зимний бал". В зале Полководцев соберутся участники военно-патриотических и исторических клубов из Москвы и Московской области, чтобы воссоздать бал в духе XIX – начала XX веков. В танцевальную программу вечера войдут полонез, падеграс, мазурка, испанская кадриль, котильон и, конечно, вальс, без которого сложно представить настоящий бал.

Трансляция начнется 16 февраля в 15:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.