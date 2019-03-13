Москва онлайн покажет пресс-показ спектакля Кончаловского "Сцены из супружеской жизни"

Фото: ТАСС/Александр Куров

13 марта на сцене МХАТ имени Горького состоится пресс-показ спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни", созданного по мотивам сценария Ингмара Бергмана.

Кончаловский в очередной раз в своем творчестве говорит о кризисе семьи. В постановке сюжет Бергмана перенесен в российскую действительности начала 1990-х годов. Главные роли – Марины и Ивана – исполнят заслуженная артистка России Юлия Высоцкая и народный артист России Александр Домогаров.

Во время пресс-подхода режиссер расскажет о работе над спектаклем.

Смотрите трансляцию 13 марта в 20:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.