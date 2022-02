Москва онлайн покажет встречу с другом Дэвида Боуи, художником Джорджем Андервудом

Фото: ТАСС/Zuma/Yui Mok

11 января в рамках выставки "Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю" состоится встреча с его другом, музыкантом и художником Джорджем Андервудом. Джордж расскажет о Дэвиде Боуи, их дружбе и творчестве: от музыкальных групп, в которых они вместе пели, до обложек, которые Андервуд сделал для альбомов Боуи.

Когда друзьям было по 15 лет, они серьезно поссорились из-за девушки. Джордж ударил Дэвида и повредил ему левый глаз так, что зрачок перестал сужаться. Разные по размеру зрачки создавали иллюзию, что глаза Боуи разного цвета. В дальнейшем травма помогла музыканту создать оригинальный сценический образ.

В 70-х годах Джордж Андервуд стал известен как автор обложек, книг и альбомов популярных музыкальных групп. Для Боуи он разработал дизайн обложек Space Oddity (1969), Hunky Dory (1971) и The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972). В 1972 году он сопровождал Дэвида в турне по США, известном как Ziggy Stardust Tour.

Трансляция начнется 11 января в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.