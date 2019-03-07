Москва онлайн покажет дефиле театральных костюмов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

8 марта в "Боярских палатах" СТД РФ состоится показ коллекции театральных костюмов, созданных молодыми художниками и дизайнерами. Зрителей ждут неожиданные образы и смелые решения, свежий взгляд и оригинальный подход к воспроизведению классических произведений на сцене.

Показ пройдет в рамках проекта Young Theatre Fashion Weekend, созданного для того, чтобы познакомить театральное сообщество с начинающими авторами костюмов.

Трансляция начнется 8 марта в 18:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.