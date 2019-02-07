Москва онлайн покажет экскурсию во Дворец спорта "Динамо"

Фото предоставлено Дворцом спорта "Динамо" в Крылатском Фото предоставлено Дворцом спорта "Динамо" в Крылатском

8 февраля в рамках акции "День без турникета" состоится экскурсия во Дворец спорта "Динамо" в Крылатском. Комплекс расположен на особо охраняемой природной территории парка "Москворецкий" в Татаровской пойме. Дворец спорта является воплощением новейших технологических разработок и позволяет проводить соревнования мирового уровня. Гости экскурсии узнают историю стадиона, увидят его центральную арену, тренировочные залы, пресс-центр, вип-залы, комментаторские кабины и фойе для зрителей.

Трансляция начнется 8 февраля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.