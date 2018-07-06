Москва онлайн покажет, как Russian Acapella Band исполняет мировые хиты и народные песни

8 июля в Музее-заповеднике "Царицыно" посетителей ждет богатая программа в честь Дня семьи, любви и верности. Супружеские пары, прожившим в браке 25 и более лет, получат медали "За любовь и верность". Объединение многодетных семей Москвы проведет игры и конкурсы, развлекательные мастер-классы и флешмоб.

На ипподроме состоятся показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды. На занятиях дети смогут овладеть начальными навыками езды на пони.

В концертной программе примут участие Кристина Орбакайте, Дмитрий и Инна Маликовы, группы "Самоцветы" и "Новые самоцветы". Также на сцене выступят Денис Майданов, группы "Кватро" и IOWA.

Наши читатели смогут увидеть прямую трансляцию выступления финалистов международного фестиваля "Московская весна a cappella" Russian Acapella Band. Коллектив состоит из семерых друзей, которые исполняют мировые хиты, популярных русские и зарубежные песни в жанре а капелла.

Смотрите 8 июля трансляцию в 15:10 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.