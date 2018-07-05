Москва онлайн покажет, как показательный оркестр МЧС России играет марши и рок-хиты

Дирекция фестиваля "Спасская башня" при поддержке Минобороны РФ и правительства Москвы продолжает традиционные выступления военных оркестров в парках. 7 июля в Бабушкинском парке выступит показательный оркестр МЧС России.

Показательный оркестр создан в 1995 году. Начальник оркестровой службы МЧС России – главный дирижер, заслуженный артист Российской Федерации, полковник внутренней службы Владислав Рыбенко. Руководитель оркестра – подполковник внутренней службы Антон Кожеватов. Коллектив часто выступает не только в парках, но и в Большом зале Московской консерватории и Государственном Кремлевском дворце. Музыканты участвуют в российских и международных фестивалях военных оркестров. Репертуар очень большой – от военных маршей до филармонических концертов, от западноевропейской и российской классики до современных эстрадных и рок-композиций.

Смотрите 7 июля трансляцию в 17:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.