"Дон Кихот" на сцене "Новой оперы"
На сцене театра "Новая опера" в рамках фестиваля "Лето балета" прошел показ легендарного балета "Дон Кихот" по произведению Мигеля де Сервантеса.
Балет "Дон Кихот" в трех действиях.
- Музыка Людвига Минкуса.
- Хореография Мариуса Петипа, Александра Горского, Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.
- Художник – Елизавета Дворкина.
- Оркестр Московского театра "Новая Опера" им. Е.В.Колобова.
- Дирижер – Валерий Крицков
Действующие лица:
- Дон Кихот Ламанчский – Александр Пушкарев
- Санчо Панса – Ярослав Гиоргадзе
- Антонида, племянница Дон Кихота – Олеся Комарова
- Каppаско, бакалавp – Павел Кирюхин
- Лоренцо – Заслуженный артист России Сергей Белорыбкин
- Жена Лоренцо – Галина Лапина
- Китри – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Наталья Огнева
- Базиль, циpюльник – Артем Хорошилов
- Гамаш, знатный двоpянин – заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай Чевычелов
- Уличная танцовщица – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова
- Мерседес – Ирина Довидовская
- Эспадо – Андрей Больбот
- Пиккилия и Жуанитта, подpуги Китpи – Анна Лаврёнова, Евгения Евграшина
- Повелительница дриад – Виктория Горбачева
- Амур – лауреат международных конкурсов Галина Гармаш
- Джига – Мария Афиногенова, Артём Петров, Виталий Елагин, лауреат международного конкурса Владислав Дубенко
- Цыганский танец – Светлана Лопрева, Игорь Цыганков
- Герцог – Чарльз Гогва
- Герцогиня – Елена Куприянова
- Болеро – Ирина Довидовская, Андрей Больбот
- Ваpиации в Гpан-па – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова, Екатерина Хапова
- Фанданго, придворные, тореадоры, сегидилья, сон: артисты театра