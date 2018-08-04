"Дон Кихот" на сцене "Новой оперы"

На сцене театра "Новая опера" в рамках фестиваля "Лето балета" прошел показ легендарного балета "Дон Кихот" по произведению Мигеля де Сервантеса.

Балет "Дон Кихот" в трех действиях.



Музыка Людвига Минкуса.

Хореография Мариуса Петипа, Александра Горского, Наталии Касаткиной и Владимира Василёва.

Художник – Елизавета Дворкина.

Оркестр Московского театра "Новая Опера" им. Е.В.Колобова.

Дирижер – Валерий Крицков

Дон Кихот Ламанчский – Александр Пушкарев

– Александр Пушкарев Санчо Панса – Ярослав Гиоргадзе

– Ярослав Гиоргадзе Антонида, племянница Дон Кихота – Олеся Комарова

– Олеся Комарова Каppаско, бакалавp – Павел Кирюхин

– Павел Кирюхин Лоренцо – Заслуженный артист России Сергей Белорыбкин

– Заслуженный артист России Сергей Белорыбкин Жена Лоренцо – Галина Лапина

– Галина Лапина Китри – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Наталья Огнева

– заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Наталья Огнева Базиль, циpюльник – Артем Хорошилов

– Артем Хорошилов Гамаш, знатный двоpянин – заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай Чевычелов

– заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Николай Чевычелов Уличная танцовщица – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова

– заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова Мерседес – Ирина Довидовская

– Ирина Довидовская Эспадо – Андрей Больбот

– Андрей Больбот Пиккилия и Жуанитта, подpуги Китpи – Анна Лаврёнова, Евгения Евграшина

– Анна Лаврёнова, Евгения Евграшина Повелительница дриад – Виктория Горбачева

– Виктория Горбачева Амур – лауреат международных конкурсов Галина Гармаш

– лауреат международных конкурсов Галина Гармаш Джига – Мария Афиногенова, Артём Петров, Виталий Елагин, лауреат международного конкурса Владислав Дубенко

– Мария Афиногенова, Артём Петров, Виталий Елагин, лауреат международного конкурса Владислав Дубенко Цыганский танец – Светлана Лопрева, Игорь Цыганков

– Светлана Лопрева, Игорь Цыганков Герцог – Чарльз Гогва

– Чарльз Гогва Герцогиня – Елена Куприянова

– Елена Куприянова Болеро – Ирина Довидовская, Андрей Больбот

– Ирина Довидовская, Андрей Больбот Ваpиации в Гpан-па – заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова, Екатерина Хапова

– заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов Марина Ржанникова, Екатерина Хапова Фанданго, придворные, тореадоры, сегидилья, сон : артисты театра

Действующие лица: