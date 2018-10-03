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Москва 24

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Культура

3 октября, 18:52

Москва онлайн покажет встречу с харизматичным злодеем Дэнни Трехо

Москва онлайн фестиваль кино

Фото: АР/Richard Shotwell/Invision

Comic Con Russia – это главное событие года для поклонников поп-культуры. Гости узнают о новинках в мире фильмов, сериалов, комиксов, компьютерных и настольных игр. В программе заявлены мастер-классы, розыгрыши призов, шоу косплея и встречи с известными актерами, геймерами и разработчиками.

Специальным гостем фестиваля станет актер Дэнни Трехо. Он расскажет поклонникам о творчестве и раздаст автографы.

Дэнни Трехо – легендарный экшен-актер, получивший известность благодаря фильмам режиссера Роберта Родригеса, в числе которых: "Дети шпионов", "Мачете" и трилогия "От заката до рассвета". За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей, благодаря чему за ним закрепилось амплуа харизматичного злодея.

Смотрите трансляцию 6 октября в 14:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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