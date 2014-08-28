Кино на "Доверии": верный Мухтар и молодой мечтатель Шнэк

История жизни скромной учительницы, поклонники трактористки Марьяны, верный пес Мухтар и приключения мечтателя Шнэка. Сетевое издание M24.ru рассказывает о художественных фильмах, которые покажет социальный телеканал "Москва Доверие" в ближайшую неделю.

Четверг, 28 августа

Кадр из фильма "Женщин обижать не рекомендуется"

"Женщин обижать не рекомендуется" (1999) - история о скромной учительнице Вере Ивановне. В один день героиня получает в наследство от трагически погибшего отца контрольный пакет акций судоходной компании и становится главой организации. Коллеги негативно настроены по отношению к новому начальству, и только первый заместитель Веры помогает и поддерживает старую знакомую. Главные роли исполнили Вера Глаголева и Максим Суханов.

Время: 20.40

Пятница, 29 августа

Кадр из фильма "Трактористы"

Действие фильма "Трактористы" (1939) развивается в середине 30-х годов. Демобилизованный танкист Клим возвращается в украинский колхоз. На родине герой встречает девушку по имени Марьяна, которая давно ему нравится. Однако завоевать сердце героини не так просто: прославленная трактористка Марьяна нравится всем местным парням, но желает избавиться от такого внимания.

Время: 23.00

Суббота, 30 августа

Кадр из фильма "Плачу вперед!"

Главный герой картины "Плачу вперед!" 1999 года - знаменитый актер Михаил Распятов. Перед мужчиной стоит нелегкий выбор: три женщины борются за право стать его возлюбленной. Персонажу грустно уходить от жены, с которой он прожил двадцать лет. Но вместе с тем его манит молодая любовница и влиятельная продюсерша, которая предлагает супруге Распятова 100 000 долларов, чтобы та развелась с изменщиком-мужем. В фильме играют Михаил Боярский, Ксения Раппопорт и другие.

Время: 22.20

Воскресенье, 31 августа

Кадр из фильма "Мечтать не вредно"

Комедия "Мечтать не вредно" (2005) - забавное и поучительное повествование о молодом фантазере. В отличие от сверстников и друзей, которые веселятся в клубах и не пропускают ни одной вечеринки, парень Шнэк все свободное время мечтает. Больше всего он думает о красивых длинноногих девушках, которые получают все благодаря сногсшибательной внешности и мини-юбкам. Однажды мечты Шнэка доходят до волшебника, который как раз ищет новую жертву для экспериментов.

Время: 21.10

Понедельник, 1 сентября

Кадр из фильма "Ко мне, Мухтар!"

Юрий Никулин исполнил главную роль в картине 1964 года "Ко мне, Мухтар!". Сюжет рассказывает о преданной дружбе между лейтенантом милиции и овчаркой по кличке Мухтар. Добродушный пес выручает хозяина в опасных ситуациях и задерживает преступников, рискуя жизнью. Роль героической собаки, кстати, получили три овчарки.

Время: 20.50

Вторник, 2 сентября

Кадр из фильма "Тревожное воскресенье"

Действие фильма "Тревожное воскресенье" (1983) развивается на горящем иностранном танкере в Черноморском флоте. Внутри судна остались люди - слесари, которым необходимо выбраться наружу. Спустя время пламя разгорается: теперь опасность грозит и жителям города. На борьбу со стихией выходит бесстрашная группа спасателей. В главных ролях - Клара Лучко и Эммануил Виторган.

Полная программа телеканала "Москва Доверие" - по ссылке.