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Москва 24

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Чтиво

23 августа 2012, 17:19

На телеканале "Москва 24" новая рубрика - "Поработали"

Москва 24 программы обо всем

Фото с сайта www.m24.ru

На телеканале "Москва 24" стартовала новая рубрика "Поработали", посвященная курьезным случаям в работе коммунальных, дорожных, рекламных служб и чиновников.
Все больше видео сюжетов присылают зрители в адрес телеканала, именно на их основе и была создана рубрика.

Рабочие нарисовали неправильную разметку?

Бордюрный камень положили другой стороной?

Стол общепита больше похож на мусорный бак?

Если у Вас есть интересная и забавная история о работе городских служб - отправите ее на сайт m24.ru, Твиттер - infomoscow24 или по SMS на
короткий номер 2477.

Выпуски доступны на сайте m24.ru.

С вопросами и пожеланиями, а также за дополнительной информацией обращайтесь в PR-службу телеканала: PR@m24.ru.

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