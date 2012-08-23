На телеканале "Москва 24" новая рубрика - "Поработали"

Фото с сайта www.m24.ru

На телеканале "Москва 24" стартовала новая рубрика "Поработали", посвященная курьезным случаям в работе коммунальных, дорожных, рекламных служб и чиновников.

Все больше видео сюжетов присылают зрители в адрес телеканала, именно на их основе и была создана рубрика.

Рабочие нарисовали неправильную разметку?

Бордюрный камень положили другой стороной?

Стол общепита больше похож на мусорный бак?

Если у Вас есть интересная и забавная история о работе городских служб - отправите ее на сайт m24.ru, Твиттер - infomoscow24 или по SMS на

короткий номер 2477.

Выпуски доступны на сайте m24.ru.

С вопросами и пожеланиями, а также за дополнительной информацией обращайтесь в PR-службу телеканала: PR@m24.ru.