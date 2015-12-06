Форма поиска по сайту

06 декабря 2015, 19:44

Город

Утро на "Москве 24" – просыпаемся вместе с Евгенией Мирошкиной

Каждое буднее утро с 6 до 10 утра включайте "Москву 24" и смотрите "Утро"! Начинайте день с нами!

"На вопрос: "Женя, как вы высыпаетесь?"  –  ответ у меня обычно один  – я не высыпаюсь,  –  рассказывает нам ведущая "Утра на "Москве 24" Евгения Мирошкина.  – Но на самом деле, конечно, у любого утреннего ведущего есть свои маленькие хитрости, и я готова поделиться с вами своими. Мои советы, возможно, банальны, но главное, проверены на себе и действительно работают!

Фото: facebook.com/evguenia.miroshkina

Совет № 1 – займитесь спортом

Во-первых, я веду здоровый образ жизни и вам советую. Спорт способствует бодрости духа. Давно заметила по себе, что устаю гораздо больше и тяжелее встаю, если пропускаю тренировку. Выберите то, что нравится вам  –  бег, велосипед, коньки или зал. Выбирайте по душе и главное, не заставляйте себя. Просто ощутите на себе этот эффект бодрости и вам не захочет с ним расставаться.

Совет № 2 – пейте воду натощак

Утром натощак я обязательно выпиваю стакан воды без всего. Улучшает самочувствие и помогает проснуться.

Совет № 3 – завтракайте

Несмотря на то, что я встаю совсем рано утром, вернее, поздно ночью (в 3:30!), я обязательно завтракаю. Это привычка. Полезная. Овсянка на воде  –  самое простое решение. Я просто заливаю хлопья кипятком, это экономит время и приносит большую пользу организму.

Совет № 4 – крепкий и горячий кофе

Ну и как настоящий фанат кофе я не могу представить утро без чашки ароматного напитка. Только свежесваренный, крепкий и горячий. Обычно я собираюсь с мыслями в пледе и с чашкой в руке.

Совет № 5 – засыпайте со счастливыми мыслями

Ну и, конечно, засыпайте со счастливыми мыслями. Не поддавайтесь искушению прокручивания в голове проблем и их решений, пусть все ваши мысли сны будут о хорошем. Тогда и встречать рассвет вы будете легко и с улыбкой на лице".

