Зоопарк приглашает на Осенний день птиц

Фото: ИТАР-ТАСС

Посетители Московского зоопарка смогут бесплатно посетить экскурсию и поучаствовать в конкурсах по орнитологии в Осенний день птиц. Познавательный праздник пройдет в субботу, 23 ноября, сообщается на официальном сайте зоосада.

"Дорогие друзья! Вы заметили, что в московских парках уже чирикают снегири, а пруды зоопарка стали оранжевыми от множества уток-огарей, собравшихся со всей Москвы, чтобы лететь на зимовку дальше? Мы приглашаем всех познакомиться с перелетными и зимующими птицами, проверить свои знания о пернатых и узнать о них больше" - говорится в приглашении.

В 14.30 в зоопарке пройдет бесплатная экскурсия "Осенний перелет", посвященная разным видам птиц. Посетителям расскажут, какие птицы улетают из Москвы в теплые края, а также почему на прудах в зоопарке так много крякв. Начнется экскурсия в павильоне "Дом птиц".

Особо любознательных приглашают на игру "Пернатый вопрос". Так, юные орнитологи-любители отправятся в "Путешествие полярной крачки" по обеим территориям зоопарка. Задания можно будет получить в "Доме птиц" или распечатать с сайта зоопарка накануне вечером.