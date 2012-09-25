Программа "Чистая вода" обойдется Подмосковью в 17 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

На финансирование программы "Чистая вода", которая предполагает обеспечение жителей Московской области питьевой водой высокого качества, региональные власти потратят более 17 миллиардов рублей.

Об этом заявил министр строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Герман Елянюшкин.

"Финансирование программы предусмотрено из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. Планируемые затраты из бюджета Московской области на реализацию программы составят 1 млрд 117 млн рублей. Основное финансирование мероприятий программы планируется из внебюджетных источников", - уточнил чиновник.

По его словам, на реализацию данного проекта 406 млн рублей будет выделено из федерального бюджета, еще 16 млрд рублей - это инвестиции.

Программа "Чистая вода" направлена на то, чтобы снизить риск для здоровья граждан, связанный с водным фактором, улучшить уровень жизни и повысить качество предоставления коммунальных услуг, пишет "Интерфакс".