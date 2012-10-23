Форма поиска по сайту

23 октября 2012, 21:18

Регионы

Власти Подмосковья помогут врачам и учителям погасить ипотеку

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Московской области планирует предоставлять субсидии врачам и учителям на погашение первоначального взноса и основной суммы ипотечного жилищного кредита в размере 20%. Правительство одобрило целевую программу "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы".

Проект позволит обеспечить жильем не менее 895 работников бюджетной сферы области. Общий объем финансирования программы – 6,3 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс".

Программу планируется запустить уже в 2013 году.

