Малооблачная погода ожидается в Москве 28 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Малооблачная погода без осадков прогнозируется в Москве и Подмосковье во вторник, 28 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 23 до 28 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что последний день весны в этом году может стать одним из самых теплых в Москве за всю метеоисторию ВДНХ. По его словам, ночью 31 мая в столице ожидается от 12 до 17 градусов тепла, а днем – от 26 до 31 градуса.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова также заявила, что первое июня может стать самым жарким в Москве за последние 80 лет.

